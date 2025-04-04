Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 544
Folge 544: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Anita Klöpke erleidet einen Jochbeinbruch, als ihr die Wohnungstür gegen den Kopf knallt. War es ein Unfall oder wurde sie das Opfer eines Drückers? Und: Mit einer Gehirnerschütterung und zahlreichen Blessuren endet ein netter Spieleabend von zwei befreundeten Nachbarspärchen. Warum ist Rolf so ausgeflippt?

