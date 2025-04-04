Richterin Barbara Salesch
Folge 559: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Hendrik hat aus der Wohnung seiner Mieter elf Kleintiere und einen neuen Fernseher gestohlen. War das sein letzter Ausweg, um an die Miete der Großfamilie Klee zu kommen? Und: Völlig hysterisch schlägt Paula mit einem Baseballschläger auf ihren Nachbarn Uli ein. Will sie sich damit für eine Abfuhr rächen oder hat Uli sie wirklich nächtelang terrorisiert?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1