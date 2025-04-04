Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 560
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 560: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Armin soll seine schwangere Freundin Janine mit allen Mitteln zur Abtreibung gedrängt haben. Wollte er tatsächlich um jeden Preis die Geburt seiner behinderten Tochter verhindern? 2. Fall: Katharina Wellmann ist nach der Entführung ihres Mannes krank vor Sorge. Sie kann nicht glauben, dass er alles nur inszeniert hat, um seinen Geburtstag mit der Geliebten zu verbringen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen