Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 568
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 568: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Gefangen im Wäschetrockner: Eingesperrt und völlig panisch kauert Hendrik Jobst in einem Wäschetrockner. War es nur eine Mutprobe unter Halbwüchsigen, die er fast mit dem Leben bezahlte? / Der letzte Kick: Mit einer Plastiktüte über dem Kopf wird Bürgermeister Lessinghaus bei einer Domina tot aufgefunden. Ist "Miss Monique" mit ihren Sexspielen zu weit gegangen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen