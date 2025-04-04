Richterin Barbara Salesch
Folge 569: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Der schlagfertige Lehrer: Völlig unerwartet haut René Adler seinem Schüler Lars vor dem Unterricht mitten ins Gesicht. Warum ist dem sonst so geduldigen Lehrer die Hand ausgerutscht? / Endlich frei: Quälereien und Schläge mussten die beiden Häftlinge Jürgen und Heinz vom Zellenwärter Eduard über sich ergehen lassen. Eduard streitet alles ab.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1