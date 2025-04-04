Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 572
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 572: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Die zweifache Mutter Katrin wird auf frischer Tat beim Ladendiebstahl geschnappt. Warum wurde aus der braven Hausfrau eine verzweifelte Diebin? 2. Fall: Hinter den Mauern des Laurentiusaltenheimes herrschen Angst und Schrecken: Altenpfleger Mathias soll die Heimbewohner misshandeln und quälen!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen