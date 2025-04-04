Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 585
44 Min.Ab 12

Die Bordell-Omi: Alexandra Baier wird bei einer Drogenrazzia in einem Hamburger Bordell aufgegriffen. Ist die Minderjährige wirklich von ihrer Oma zur Prostitution gezwungen worden? / Offene Rechnung: Ohne Vorwarnung schlägt Jörg den Familienvater Wolfgang krankenhausreif. Was trieb den trainierten Kampfsportler zu diesem Verhalten gegen einem scheinbar Unbekannten?

SAT.1
