Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 593
44 Min.Ab 12

Irrliebe: Der Mörder und Vergewaltiger Henri verhilft Jutta aus Liebe zur Flucht aus dem Gefängnis. Doch schon bald verwandelt sich ihre große Liebe in eine kranke Bestie und vergewaltigt sie. / Bei Anruf Exitus: Die hochschwangere Anke erfährt durch einen anonymen Anruf vom tragischen Tod ihres Freundes. Schockiert bricht sie zusammen und verliert ihr Baby. War ihr heimlicher Verehrer Klaus der Anrufer?

SAT.1
