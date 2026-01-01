Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 597
Folge 597: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Trotz einer erfolgreichen Entziehungskur betrinkt sich Klaus erneut und schlägt seine Nachbarin Jessica zusammen. Was trieb Klaus zurück zur Flasche? 2. Fall: Beim Planschen im Pool wird Anne von einem bissigen Leguan attackiert. Für sie ist klar, dass ihr Kumpel Marc das Tier absichtlich auf sie gehetzt hat.

