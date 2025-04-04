Richterin Barbara Salesch
Folge 598: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Die neunjährige Yvonne wird über eine Woche in einer Waldhütte festgehalten, weil ihr Vater Bundesliga-Schiedsrichter ist. War der Entführer ein kranker Fan? 2. Fall: Mit einem Barhocker schlägt Rainer in der Kneipe auf zwei Menschen ein - einer davon ist sein Liebhaber Ben. Was steckt dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1