Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 608
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 608: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Splitternackt lässt sich Axel von Regina an einen Baum fesseln. Doch statt des versprochenen Liebensabenteuers, setzt ihm seine Peinigerin Hasenohren auf den Kopf und macht sich aus dem Staub! Und: Rabiat zerrt Hermann den Unternehmensberater Andreas aus einem Nobelrestaurant auf die Strasse und schlägt ihn nieder. Ist eine Frau der Grund für den Hahnenkampf der Männer?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen