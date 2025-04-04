Richterin Barbara Salesch
Folge 608: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Splitternackt lässt sich Axel von Regina an einen Baum fesseln. Doch statt des versprochenen Liebensabenteuers, setzt ihm seine Peinigerin Hasenohren auf den Kopf und macht sich aus dem Staub! Und: Rabiat zerrt Hermann den Unternehmensberater Andreas aus einem Nobelrestaurant auf die Strasse und schlägt ihn nieder. Ist eine Frau der Grund für den Hahnenkampf der Männer?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
