Richterin Barbara Salesch
Folge 609: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Gewaltvoll wird Tamara ihr neugeborenes Baby entrissen. Der türkische Vater soll das Baby entführt und ins Ausland verschleppt haben. Und: Völlig außer sich randaliert Ralf Gerhard auf einer Polizeiwache, weil ihm der Führerschein abgenommen werden soll. Kurz vorher hatte er den Punker Ronny auf offener Straße verprügelt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1