SAT.1Staffel 4Folge 609
Folge 609: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Gewaltvoll wird Tamara ihr neugeborenes Baby entrissen. Der türkische Vater soll das Baby entführt und ins Ausland verschleppt haben. Und: Völlig außer sich randaliert Ralf Gerhard auf einer Polizeiwache, weil ihm der Führerschein abgenommen werden soll. Kurz vorher hatte er den Punker Ronny auf offener Straße verprügelt.

