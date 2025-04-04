Richterin Barbara Salesch
Folge 610: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Wolfgang bestellt sich eine Frau aus dem Katalog! Und so behandelt er sie auch: Sogar zum Sex mit seinem Kumpel soll er die junge Philippinin gezwungen haben! Und: Beim Joggen im Park wird Melanie von hinten brutal niedergeschlagen. Sascha, der Ex-Freund ihres neuen Lovers, wollte die Beziehung nicht kampflos aufgeben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1