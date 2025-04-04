Richterin Barbara Salesch
Folge 615: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Heute: In panischer Angst bangt Claudia zwei Wochen um ihre verlorenen Kinder. Erst dann wird klar: Nachbar-Ehepaar Schütz hat die Beiden unangekündigt mit in den Urlaub genommen. Und: Wie eine Furie stürmt die Kioskbesitzerin Hilde ein Pornoset und verprügelt den Hauptdarsteller mit einer Reitgerte. Warum mutierte Hilde zu einem rabiaten Racheengel?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1