SAT.1Staffel 4Folge 616
44 Min.Ab 12

Heute: Weil Andrea ihr Restaurant nicht an den windigen Geschäftsmann Slobodan verkaufen will, greift der zu drastischen Mitteln: Er zwingt Daniela, ihren Freund mit einer Pistole hinzurichten. Und: Ein verätztes Deo wird Familienvater Herbert zum schmerzhaften Verhängnis. Seiner Ehefrau Regine ist klar, dass das undankbare Au Pair-Mädchen Mylene hinter dem Anschlag steckt.

SAT.1
