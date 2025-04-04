Richterin Barbara Salesch
Folge 618: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Heute: Unter totalem Gedächtnisverlust leidet die hübsche Angelina nach einem schweren Unfall. Hannes nutzt das skrupellos aus: Er gaukelt ihr eine erfundene Vergangenheit vor! Und: Der Dackelwelpe von Clara stürzt aus dem fünften Stock in den Tod. Hat ihr Stiefvater Robert das Hundebaby vom Balkon geworfen, oder war es ein unglücklicher Zufall?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1