45 Min.Ab 12
1. Fall: Für den Randalierer Uwe endet ein Polizeieinsatz mit schweren Verletzungen. Haben ihn die beiden Polizisten André und Peter gezielt ins Koma geschlagen und getreten? 2. Fall: Eine Speerspitze im Oberschenkel ist das Finale eines endlosen Streits zwischen Alexander und Thomas. Wollte Afrikafreak Alexander es einem Massai-Krieger gleichtun?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
