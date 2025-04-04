Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 623
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 623: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Veronica ist zutiefst geschockt, als sie ihre geistig zurückgebliebene Nichte Betty wie eine Prostituierte hergerichtet vorfindet. Haben Bettys Schwester Anna und ihr Freund Felix das Mädchen schamlos ausgenutzt? 2. Fall: Mit heißen Spaghetti verbrüht Miriam dem Möchtegern-Gigolo Heiner das Gesicht. Wusste sie sich wirklich nicht anders gegen ihn zu wehren?

