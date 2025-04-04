Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Eingesperrt bei Wasser und Brot wird Veit tagelang von Maria festgehalten. Dem Drama ging ein romantisches Abendessen voraus. Warum hat sie ihm das angetan? Und: Mit der Pistole am Kopf steht Doretta bei einem Banküberfall angeblich Todesängste aus. Doch Bankräuber Thorsten behauptet, Doretta vorher als Geisel gekauft zu haben.
