Richterin Barbara Salesch
Folge 632: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Bestialischer Gestank schlägt den FKK-Anhängern entgegen, als sie an ihren Strand kommen: Überall liegen verwesende Fische! Hat Dieter Wein, dem die Nudisten ein Dorn im Auge sind, die faulen Fische dort ausgelegt? 2. Fall: Zwei kräftige Ohrfeigen soll Lehrer Helmer seinem Schüler Paul verpasst haben, weil er sich so von ihm provoziert fühlte. Hat er wirklich die Beherrschung verloren oder ist alles nur ein übler Schülerstreich?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1