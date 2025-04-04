Richterin Barbara Salesch
Folge 635: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Nach einem verkorksten Abend in der Disco fährt Kathleen allein mit dem Taxi nach Hause. Plötzlich biegt der Taxifahrer in eine Nebenstraße und fällt im Wagen über sie her. Und: Alfons und Jan wollen nachts den Zirkuslöwen Leo füttern. Während sie sich durch ein Missgeschick selbst im Käfig einsperren, kann das Raubtier fliehen und wird später von der Polizei erschossen. Obwohl sie ihre Unschuld beteuern, geht der Zirkusdirektor Peter von einem versuchten Diebstahl aus.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1