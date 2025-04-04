Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 637
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 637: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Der Kleinkriminelle Ron hat Silvia entführt und versucht, sie heroinsüchtig zu machen. Doch bevor Ron der jungen Frau die erste Spritze setzen kann, gelingt es ihr, sich zu befreien. Der wenig später festgenommene Entführer behauptet, sein Kumpel Nicolas hätte ihn angestiftet. Silvia ist ratlos, sie kennt keinen der beiden Männer. Und: Bei einem Ausritt wird das Pferd der 15-jährigen Melanie von einem Kleinlaster angefahren ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen