45 Min.Ab 12
1. Fall: Die 84-jährige Liselotte wird in einem stark unterkühlten und ausgetrockneten Zustand in der Gartenlaube ihres Sohnes Hans Breuer aufgefunden. Hans behauptet, er habe seine Mutter schon lange nicht mehr gesehen. 2. Fall: Die Geburtstagsparty von Horst Schminder endete im Chaos: Vor der Tür wartete eine Horde Neonazis, Anführer Falk Grün schlug den Gastgeber mit einem Baseballschläger windelweich.
