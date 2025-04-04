Richterin Barbara Salesch
Folge 647: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Oberarzt Dr. Leisten soll betrunken zum Nachtdienst erschienen sein und einen fatalen Fehler verursacht haben. Aufgrund einer falschen Insulininjektion liegt Marko Lehmann im Koma. 2. Fall: Mit einer Marmorstatue wird Marco Stein niedergeschlagen, nachdem er bei einem Einbruch ertappt wurde. Sein Komplize André Julich kann zunächst entkommen, wird aber später von der Polizei festgenommen. Vor Gericht behauptet Marco, er habe André noch nie gesehen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1