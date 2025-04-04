Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 655
Folge 655: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Heute: Hinter den Kulissen einer Talkshow tritt Sandra dem pseudoadeligen Benedict mit ihren Stöckelschuhen in die Weichteile. War die hübsche Arzthelferin sauer, weil der Prinz sie nicht, wie versprochen, adoptieren wollte? Und: Völlig apathisch wird die neunjährige Bäckerstochter Miriam, als sie von den verbotenen Erwachsenenkeksen nascht. Sie sagt, dass sie diese aus der Backstube stibitzt hat ...

