Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 661
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 661: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Monatelang wird die Rechtsanwältin Sybille von ihrer Kollegin Bettina eiskalt erpresst und bei jeder Gelegenheit gemobbt. Aus den einstigen Freundinnen werden erbitterte Konkurrentinnen ... 2. Fall: Mit einem Baseballschläger zertrümmert Mike Meier die Limousine, in der sich Bürgermeister Reiber seinen Wählern stellt. Zuvor hatte der Bordell-Besitzer Harry Leininger mehrfach mit seinen zwielichtigen Angestellten Wahlveranstaltungen des Politikers gestört.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen