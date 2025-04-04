Richterin Barbara Salesch
Folge 661: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Monatelang wird die Rechtsanwältin Sybille von ihrer Kollegin Bettina eiskalt erpresst und bei jeder Gelegenheit gemobbt. Aus den einstigen Freundinnen werden erbitterte Konkurrentinnen ... 2. Fall: Mit einem Baseballschläger zertrümmert Mike Meier die Limousine, in der sich Bürgermeister Reiber seinen Wählern stellt. Zuvor hatte der Bordell-Besitzer Harry Leininger mehrfach mit seinen zwielichtigen Angestellten Wahlveranstaltungen des Politikers gestört.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
© SAT.1