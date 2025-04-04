Richterin Barbara Salesch
Folge 663: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: In täglicher Heimarbeit lässt Konstanze ihre Töchter Maren und Vanessa zu Hause Kugelschreiber zusammenschrauben - sie sollen ihr Taschengeld selbst verdienen. Ging die Mutter wirklich so weit, dass sie ihre Adoptivtochter schlug, als diese ihre Arbeit verweigerte? 2. Fall: Der krebskranke,18-jährige Mirko bricht nach einem Jetflug tot auf dem Rollfeld zusammen. Obwohl ihm seine Ärzte dringendes Flugverbot erteilt hatten, organisierte Schwester Eva diesen Flug.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
