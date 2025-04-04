Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 665
Folge 665: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Der Kfz-Mechaniker Metin liegt unter einem Auto und repariert den Auspuff, als plötzlich der Wagenheber nachgibt und er unter dem Auto begraben wird. Metin ist sich sicher, dass sein Chef Stefan ihn absichtlich verletzten wollte. 2. Fall: Nach einem Badetag am See wird Nathalie betäubt und erwacht gefesselt in einer Waldhütte. Sie ist sich sicher, ihren Freund Marco hinter der Maske des Entführers erkannt zu haben!

