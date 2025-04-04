Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 673
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 673: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Der 18-monatige Sören ist auf einem Auge blind, weil Au-pair-Mädchen Justine nicht richtig aufgepasst hat. 2. Fall: Dieter Volkers soll den blinden Tobias zusammengeschlagen haben. Dieter findet die Vorwürfe absolut lächerlich, denn Tobias ist der Bruder seiner Freundin Marie ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen