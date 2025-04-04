Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 675
44 Min.Ab 12

Fall 1: Mit einer Überdosis Tabletten wird Stefan ins Krankenhaus eingeliefert. Er behauptet, dass Thorsten ihm die Medikamente angepriesen hat, um ihn abhängig zu machen. Er selbst war nur neugierig und wollte sie mal ausprobieren! Doch Thorsten beteuert, dass er kein Dealer ist. Fall 2: Die durch einen Unfall vorübergehend erblindete Simone wird in ihrer Wohnung fast vergewaltigt. Hat ihr Nachbar Peter Busch die Hilflosigkeit der Studentin ausgenutzt?

