Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 676
Folge 676: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Fall 1: Nach einem Drogenentzug will Silvia das Sorgerecht für ihre Tochter Natascha zurückbekommen. Aber die Polizei findet nach einem anonymen Anruf wieder Heroin in ihrer Wohnung! Fall 2: Panisch vor Angst flüchtet Christopher Petersberger bei Nacht und Nebel aus dem Krankenhaus. Er irrt durch die Gegend und bricht kurze Zeit später mit einem Blinddarmdurchbruch zusammen. War es die bevorstehende Operation oder tatsächlich Doktor Trant, der dem Patienten derart zusetzte?

SAT.1
