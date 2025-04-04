Richterin Barbara Salesch
Folge 681: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Fall 1: Dank PN-Explosion soll der zu klein geratene Penis von Roland Schiermann endlich größer werden. Das Programm des Wunderheilers Siegbert Hielbrecht hat jedoch ungeahnte Nebenwirkungen! Fall 2: Mit einer Spielzeugpistole soll Timo das Geschäft von Arndt überfallen haben. Doch von den 25.000 Euro Beute fehlt jede Spur! War die Pistole doch nur ein Geschenk für Timos Neffen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1