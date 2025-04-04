Richterin Barbara Salesch
Folge 684: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Franz Adler ist völlig ausgeflippt, als er seine Freundin Anabelle mit einem Anderen am Alten Weiher erwischt. In seiner Verzweiflung streckt er seinen Nebenbuhler Mirco nieder und schubst ihn in den Teich. 2. Fall: Der Oberkellner Sven soll Schmuck im Wert von 20.000 Euro aus den angemieteten Gemächern von Scheich Fahad gestohlen haben. Konnte es dem 24-Jährigen wirklich gelingen, die strengen Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden?
