Richterin Barbara Salesch
Folge 686: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Ein vergifteter Wein ist Niklas' Hochzeitsgeschenk von seiner Mutter Heide. Das jedenfalls behauptet die frisch gebackene Ehefrau Sabrina. Sie ist sich sicher, dass die Schwiegermutter ihr nach dem Leben trachtet. 2. Fall: Angeblich versehentlich landet der angehende Bräutigam Andre in der Schwulenbar "Hearts". Kneipengast Udo verwickelt den Noch-Junggesellen in ein Gespräch und verführt ihn anschließend im Darkroom. Dort soll er Andre das Portmonee gestohlen haben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1