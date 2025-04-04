Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 686
Folge 686: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Ein vergifteter Wein ist Niklas' Hochzeitsgeschenk von seiner Mutter Heide. Das jedenfalls behauptet die frisch gebackene Ehefrau Sabrina. Sie ist sich sicher, dass die Schwiegermutter ihr nach dem Leben trachtet. 2. Fall: Angeblich versehentlich landet der angehende Bräutigam Andre in der Schwulenbar "Hearts". Kneipengast Udo verwickelt den Noch-Junggesellen in ein Gespräch und verführt ihn anschließend im Darkroom. Dort soll er Andre das Portmonee gestohlen haben.

SAT.1
