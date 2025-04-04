Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 690
44 Min.Ab 12

1. Fall: Mit Gewalt soll Frauke der eigenen Tochter Maike kurz vor ihrem Abschlussball eine ganze Flasche Abführmittel eingeflößt haben. So wurde der lang ersehnte Abend zu einem wahren Albtraum! 2. Fall: Der S-Bahn-Kontrolleur Gregor Koltes stirbt während seines Dienstes an einem Herzinfarkt. Seine Leiche weist zusätzlich einen frischen Nasenbeinbruch auf. Haben die Schwarzfahrer Marcel und Raffael etwas damit zu tun?

