SAT.1Staffel 4Folge 693
Folge 693: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Tobias stöbert seine betrunkene 15-jährige Tochter Melanie im Rotlichtviertel von Frankfurt auf. Er ist entsetzt über ihre Entwicklung und beschuldigt seine Ex-Frau Christine, eine unfähige und verantwortungslose Mutter zu sein. Doch die verteidigt ihre unverkrampfte Erziehungsmethode. 2. Fall: Zum wiederholten Mal hören Nachbarn, wie in der Wohnung von Maren und Thomas die Fetzen fliegen. Diesmal hat Maren von Thomas ein Schlüsselbund an den Kopf bekommen.

