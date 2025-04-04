Richterin Barbara Salesch
Folge 694
1. Fall: Ferhat wird von einem Kampfhund schwer verletzt. War es wirklich Bülent, der seinen Dobermann auf den Vater seiner Freundin hetzte, weil der gegen die Beziehung war? 2. Fall: Völlig in Rage schlägt Bastian in der Wohnung seiner Mutter auf seinen Stiefvater Achim ein. Was trieb ihn dazu?
Richterin Barbara Salesch
