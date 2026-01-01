Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 695
Folge 695: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Der V-Mann Christoph wird von zwei Vermummten krankenhausreif geschlagen. Er behauptet, dass die Edelhure Alina dahintersteckt. 2. Fall: Mit einem K.O.-Schlag endet für Alfred Jasse ein Tete-a-tete im Swingerclub. Drehte Berthold Reimer so durch, weil er seine Ehefrau nicht teilen wollte?

