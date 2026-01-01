Richterin Barbara Salesch
Folge 695: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Der V-Mann Christoph wird von zwei Vermummten krankenhausreif geschlagen. Er behauptet, dass die Edelhure Alina dahintersteckt. 2. Fall: Mit einem K.O.-Schlag endet für Alfred Jasse ein Tete-a-tete im Swingerclub. Drehte Berthold Reimer so durch, weil er seine Ehefrau nicht teilen wollte?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1