Richterin Barbara Salesch
Folge 703: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Am Weihnachtsabend wird der Freigänger Gisbert mit Diebesgut erwischt. Doch mit einem Einbruch will der Häftling nichts zu tun haben. War Robert wirklich nur auf dem Weg zu seinem Sohn? 2. Fall: Die Katze von Katrin wird mit Rattengift vergiftet. Wollte sich Schüler Nils dafür rächen, dass er wegen der Lehrerin durchs Abi gerasselt ist?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1