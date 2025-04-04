Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 705
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 705: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Mit voller Wucht knallt der zehnjährige Tobias auf einer Kartbahn in einen Reifenstapel und wird verletzt. Hat ihm sein Onkel Robert das eigene Rennkart aufgedrängt und den Jungen so in Gefahr gebracht? 2. Fall: Mit dem nagelneuen Wagen der Familie Dieckmann wird Sergej bei einem Hehler aufgegriffen. Wollte er wirklich nur einen alten Freund besuchen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen