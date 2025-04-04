Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 706
Folge 706: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die herzkranke Zoe bricht abends in der Disco mit einem Kreislaufkollaps zusammen - sie hat anstelle ihrer Medikamente Ecstasy genommen. Zoe verdächtigt sofort ihren Ex-Freund, ihr die Pillen untergeschoben zu haben. 2. Fall: Nach einem Autounfall ist die Sportstudentin Verena an den Rollstuhl gefesselt und seitdem auf die Hilfe ihrer Pflegerin Natasha angewiesen. Hat sie ihr Schicksal nicht länger ertragen und Natasha deshalb mit kochendem Wasser übergossen?

SAT.1
