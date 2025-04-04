Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Die drei Wochen alte Caroline ist dem Tod durch Erfrieren knapp entkommen, nachdem sie in einem Kaufhaus zurückgelassen wurde. Nach fest zehn Stunden unter einem Kleiderständer wird sie von einer Putzfrau gefunden. 2. Fall: Victoria soll den Geschäftsmann Robert grundlos mit einer Prosecco-Flasche k.o. geschlagen haben. Sind sich die beiden vor dem schmerzhaften Treffen im Hotel wirklich noch nie begegnet?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1