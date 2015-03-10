Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Tränen im "Pizzorante La Trinacria" in Obertshausen

Kabel EinsStaffel 8Folge 3vom 10.03.2015
Tränen im "Pizzorante La Trinacria" in Obertshausen

Folge 3: Tränen im "Pizzorante La Trinacria" in Obertshausen

88 Min.Folge vom 10.03.2015Ab 6

Diese Woche verschlägt es Frank Rosin nach Hessen, genauer gesagt nach Obertshausen. In einem weitläufigen Industriegebiet betreiben Alessandro Moschella und seine Lebensgefährtin Ioanna Ioannidou ein kleines sizilianisches Restaurant in einer Tennishalle. Statt mediterranem Ambiente herrscht hier jedoch Vereinsheimflair, und zwei Jahre nach der Eröffnung kommt kaum ein Gast mehr. Dazu kommen horrende Schulden bei Miete und Strom. Kann Rosin der sympathischen Familie helfen?

