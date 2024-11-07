Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Abschluss-Probleme im "Academica" an der Uni Fulda

Kabel EinsStaffel 8Folge 6vom 07.11.2024
Abschluss-Probleme im "Academica" an der Uni Fulda

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 6: Abschluss-Probleme im "Academica" an der Uni Fulda

90 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 6

Diese Woche führt es Frank Rosin mitten auf den Hochschulcampus der Stadt Fulda, in das Restaurant "Academica" von Alexander und Ute Eidmann. Der gelernte Elektrotechniker und seine Frau wagten 2012 den Sprung in die Gastronomie - jedoch bisher ohne Erfolg. Schuld an der ganzen Misere soll die Eröffnung der neuen Mensa am Campus sein. Doch Frank Rosin erkennt nach kurzer Analyse: Es fehlt im "Academica" eine grundlegende Struktur, um hier wirtschaftlich gut abzuschließen.

