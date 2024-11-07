Abschluss-Probleme im "Academica" an der Uni FuldaJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 6: Abschluss-Probleme im "Academica" an der Uni Fulda
90 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 6
Diese Woche führt es Frank Rosin mitten auf den Hochschulcampus der Stadt Fulda, in das Restaurant "Academica" von Alexander und Ute Eidmann. Der gelernte Elektrotechniker und seine Frau wagten 2012 den Sprung in die Gastronomie - jedoch bisher ohne Erfolg. Schuld an der ganzen Misere soll die Eröffnung der neuen Mensa am Campus sein. Doch Frank Rosin erkennt nach kurzer Analyse: Es fehlt im "Academica" eine grundlegende Struktur, um hier wirtschaftlich gut abzuschließen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins