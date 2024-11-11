Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Im mediterranen Restaurant "Venetia" fehlt die Lebensfreude

Kabel EinsStaffel 8Folge 8vom 11.11.2024
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 8: Im mediterranen Restaurant "Venetia" fehlt die Lebensfreude

88 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 6

Diese Woche befindet sich Frank Rosin mit seinem Team im hohen Norden: in Kronshagen, einem Vorort von Kiel. Gerufen wurde er von dem griechischen Ehepaar Kostas und Venetia. Vor einem Jahr ist das Ehepaar nach Kiel gezogen, um dort mit dem Restaurant "Venetia" noch einmal neu anzufangen, aber nicht mit typisch traditioneller griechischer Küche, sondern mit einem Mischmasch aus mediterranen Gerichten - griechisches Flair und Lebensfreude sucht der Sternekoch hier vergebens.

