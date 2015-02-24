Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Dürreperiode im Gasthaus "Grüner Baum" in Fürth

Kabel EinsStaffel 8Folge 4vom 24.02.2015
Dürreperiode im Gasthaus "Grüner Baum" in Fürth

Dürreperiode im Gasthaus "Grüner Baum" in FürthJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 4: Dürreperiode im Gasthaus "Grüner Baum" in Fürth

88 Min.Folge vom 24.02.2015Ab 6

In dieser Woche besucht Sternekoch Frank Rosin eine kleine Stadt im nördlichen Bayern. Auf Fürths legendärer Kneipenmeile Gustavstraße herrscht immer reges Treiben. Auch mit dem Gasthaus "Grüner Baum" findet Frank einen Laden vor, der nur so brummt. Dennoch steht das Lokal von Wirtin Monika Barth nach nur eineinhalb Jahren kurz vor dem Aus! Bald stellt sich heraus, dass es an den Umsätzen nicht liegen kann - nicht nur für unseren Sternekoch ein Rätsel.

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

