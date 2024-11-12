Best Of: Erneuter Besuch bei vier Betrieben aus der SendungJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 9: Best Of: Erneuter Besuch bei vier Betrieben aus der Sendung
88 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 6
Seit über sechs Jahren bewahrt Zweisternekoch Frank Rosin Restaurants vor dem Ruin. In mehr als 60 Küchen hat er geflucht, gelacht und mitgelitten. Jeder Fall war anders, die Menschen und ihre Geschichten besonders und berührend. Doch was ist aus den Betrieben geworden? Konnten die Gastronomen an den gemeinsam entwickelten gastronomisch-kulinarischen Ideen festhalten und damit ihre Unternehmen zum Erfolg führen? Wir besuchen vier Gastronomen und ihre Restaurants.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins